Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak tarım arazini devrildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak tarım arazini devrildi. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A., idaresindeki 34 SF 8993 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan. Takla atan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kaza sürücü ile birlikte S.V.A. (15), Yusuf Furkan A. (19), Şehir Ersel A. (20) ve Seyhan A. (42) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Otomobil, Tarım, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title