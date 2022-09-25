Takla atıp hurdaya dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan çıktı
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp takla atan ardından refüjdeki peyzaj alanına giren aracın sahibi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp takla atan ardından refüjdeki peyzaj alanına giren aracın sahibi kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç., yönetimindeki 03 LV 687 hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak orta refüjdeki çitlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ticari araç hurdaya döndü - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa