Takla atarak metrelerce sürüklenen araçtan sağ çıktı

Kastamonu'da takla atarak yaklaşık 70 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü yaralı kurtuldu.

Kaza, İnebolu- Kastamonu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Köse M. idaresindeki 37 ABR 629 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 70 metre refüjde taklalar atarak sürüklenen aracın sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemlere alarak incelemelerde bulundu.

Kaza sebebiyle kullanılmaz hale gelen aracın kapı, lastık, aks gibi birçok parçası çevreye savruldu. - KASTAMONU