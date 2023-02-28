Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı... Kaza anları kamerada

DÜZCE Düzce'de meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağacı kırıp takla atarak karşı şeride düştü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, 16.00 sıralarında Düzce Merkeze bağlı Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı 15 Temmuz Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvardan D-100 karayolu istikametine gitmekte olan İbahid Al H. idaresindeki 41 ALB 675 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Ardından takla atan otomobil karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü İbahid Al Haşim, Muhammed Halid Habib, Muhammed Al Mudlak, Fara Ahmetlak Almeda, Hüseyin El Hıdır yaralandı. Yaralılar ola yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenli kamerasında

Diğer taraftan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde takla atan otomobilin önce önünde ilerlemekte olan bir araca çarpması ve sonrasında refujdeki ağacı kırarak karşı şeride takla atarak düşmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.