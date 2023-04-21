Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erkan Sert (21), idaresindeki 02 BH 034 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolunun 30.kilometresinde ıslanan yolda kayarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Erkan Sert yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN