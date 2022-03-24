Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildiKIRIKKALE Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

KIRIKKALE Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader K. idaresindeki 71 ACE 101 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Kader K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kader K., Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title