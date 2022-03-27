Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaç fidanlarını parçalayıp takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü bir başka aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ondu karayolu 49. kilometresi Namazlı mevkisinde meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, Ramazan Divrik idaresindeki 55 FB 883 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki 6 ağaç fidanını fırlayıp takla atıp ters ödndü. Bu sırada araçtan fırlayan sürücüsü bir başka aracın çarpması sonucu 20 metre savruldu. Kazada araç sürücüsü Ramazan Divrik olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Ramazan Divrik'in pasta ustası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.