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Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Bursa'da ana yolda kontrolden çıkan bir otomobil benzinlik girişinde takla attı.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da ana yolda kontrolden çıkan bir otomobil benzinlik girişinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan A.D. (54) idaresindeki 34 RL 7956 plakalı otomobil benzinlik yakınlarında kontrolden çıktı. Benzinlik girişindeki kaldırıma çarparak takla atan otomobil ters döndü.

Kaza sebebiyle olay yerine ambulans sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü A.D., hafif yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi, Otomobil, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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