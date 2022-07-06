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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da, otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Ordu'da, otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Altınordu ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvenç B. idaresindeki 52 ADC 381 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki binaların önüne takla attı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, LPG'li aracın yakıt sistemini kontrol ederek bağlantılarını keserken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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