Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtulan Kazazede, Kuran Okuyarak Şükretti

Şanlıurfa'da takla atarak ters dönen otomobilden yara almadan kurtulan kazazede aracın başında oturup Kuran'ı Kerim okudu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yol ayrımında yaşandı. Muhammed M.'nin kullandığı 63 MC 4122 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, ters dönen otomobildekilerin yardımına koştu. Otomobilden çıkartılan sürücü ile yanındaki eşinin yara almadıkları gözlendi.

Otomobilden çıkıp Kuran'ı Kerim okudu

Otomobilden çıkarılan sürücünün eşi, Kuran'ı Kerim'i açıp okudu. Yara almadıkları için şükür duası da eden kadın, olay yerine çağrılan başka bir otomobil ile Suruç'a götürüldü. Kısmen kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA