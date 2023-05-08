Üye Girişi
Haberi Paylaş
Takla atan otomobilden hafif yaralı çıktı

Takla atan otomobilden hafif yaralı çıktı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle takla atarak kaza yaptı.

Zonguldak'ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle takla atarak kaza yaptı. Sürücü kazadan yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Çaycuma karayolu Zonguldak istikametinde meydana geldi. Nevzat D. (60) idaresindeki 67 TR 228 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken havanın yağışlı yolun da ıslak olması sebebiyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde yaralanan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title