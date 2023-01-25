Takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar 3. Sayfa Haberleri Zonguldak-Ankara yolu üzerinde otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Zonguldak- Ankara yolu üzerinde otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobildeki 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. Güngör T. yönetimindeki 06 DG 4756 plakalı otomobil, yerin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil ardından refüje düşerek durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekini sevk edildi. Otomobilde bulunan Güngör T. ve Bülent D. kazayı yara almadan altalttı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Ankara 3. Sayfa Haberler

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