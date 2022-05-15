Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Takla atan, Turan B. idaresindeki 41 UC 116 Kocaeli plakalı otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Bersan Ulusuy, ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ulusuy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Bersan Ulusuy'un arkadaşları olayı öğrenince hastaneye akın etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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