Takla atan otomobildeki kadın ve 2 çocuğu yaralandı Eskişehir'de takla atan otomobildeki kadın sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Eskişehir'de takla atan otomobildeki kadın sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Beylikova- Mihalıççık yolu üzerinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 26 SN 058 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışır vaziyette ters dönen araçta yangın çıkma tehlikesine karşın bölgeye itfaiye ekibi gönderildi. Kazada sürücü S.Y. ve araçta bulunan 2 çocuğu hafif yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavileri için Beylikova İlçe Hastanesi'ne sevk edildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mihalıççık Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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