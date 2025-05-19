Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 1'i bebek 4 yaralı

Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 1'i bebek 4 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D140 karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü ve ailesinin yer aldığı araçta 1'i bebek toplam 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 1'i bebek 4 yaralı

D140'ta yürekleri ağıza getiren kaza: 1'i bebek 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ailenin ölümden döndüğü kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, D140 karayolu Beldibi mevkii Dokurcun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Olcay D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan araçta sürücü Olcay D. ile birlikte Ezine Ç., Büşranur Ü. ve 19 aylık bebek Ömer A.Ü. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışını sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
Görüşmenin ardından Trump ve Putin'den peş peşe açıklamalar

Trump'la görüşen Putin "Ateşkes mümkün" dedi, şartını açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

Trump son anda programı değiştirdi, önce Zelenski ile görüştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.