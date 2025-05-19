Takla atan otomobildeki aile ölümden döndü: 1'i bebek 4 yaralı

D140'ta yürekleri ağıza getiren kaza: 1'i bebek 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ailenin ölümden döndüğü kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, D140 karayolu Beldibi mevkii Dokurcun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Olcay D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan araçta sürücü Olcay D. ile birlikte Ezine Ç., Büşranur Ü. ve 19 aylık bebek Ömer A.Ü. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışını sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.