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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin taklalar atarak ters döndüğü kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilin taklalar atarak ters döndüğü kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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