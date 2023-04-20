Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla tan otomobil refüje düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Ç. (79) idaresindeki 19 KS 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Orta refüje düşerek duran otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Yaralı Kazım Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM