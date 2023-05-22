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Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girip takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole girip takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.A., idaresindeki 34 GE 1006 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından takla attı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.A., G.A. ve E.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Sadıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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