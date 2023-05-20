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Takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.F.K., idaresindeki 34 EBR 832 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile S.K. (6), D.K. (13) ve Z.D.Ç.'yi (53) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

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