Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G., idaresindeki 26 AB 745 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yol kenarındaki şarampole takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Y.G. ile N.K.'yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR