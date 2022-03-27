Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı - Haberler

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Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 71 BF 737 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Takla atan otomobilin sürücüsü A.E. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Takla atan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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