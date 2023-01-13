Takla atan otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. F.Ö. idaresindeki 46 ADD 717 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, park halindeki 46 PE 528 plakalı araca da arkadan çarptı. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Takla atan otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.