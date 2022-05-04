Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler

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Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı yöne geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı yöne geçtiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 26 B 0506 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak karşı yöne geçti. Hurdaya dönen araçta sürücü Ramazan A. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, Kayseri, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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