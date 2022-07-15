Takla atan motosikletteki karı koca yaralandı Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan motosikletteki karı koca yaralandı. Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan motosikletteki karı koca yaralandı. Alınan bilgiye göre, Seki Y. idaresindeki 35 DAH 41 plakalı motosiklet, Bozüyük ilçesinden Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. D-650 karayolu yolu Kurtköy Karasu mevkiinde bulunan bir fabrika önünde gerçekleşen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Seki Y. ve yolcu olarak bulunan eşi Meltem Y. yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Seki Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik 3. Sayfa Haberler

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