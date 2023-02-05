Takla atan araçtan çıkan kız çocuğu yardım istedi: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak 25 metre sürüklendi. Batman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla atarak 25 metre sürüklendi. Takla atan otomobilden çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu yola çıkıp araçları durdurarak yardım istedi. Kaza, Batman Yeni köy mevkisinde Sinan köyü civarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Batman'a giden 72 AAN 527 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu hafif olan 14 yaşındaki kız çocuğu araçtan çıkıp yola giderek yardım istedi. Kız çocuğunu görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle Batman itfaiyesi, AFAD, 112 acil sağlık, UMKE ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Tragger Batman 3. Sayfa Haberler

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