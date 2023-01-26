Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Çorlu Çevreyolu İstanbul Caddesi bağlantı yolunda meydana geldi. Çorlu Çevreyolu Ergene yönünden İstanbul istikametine seyrederken Çorlu istikametine sapan D.Ö. idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada aracın kayarak kontrolden çıkması sonucu şarampole girerek takla attı. Araç sürücüsü D.Ö. isimli kadın ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine gelen trafik polisi ekiplerinin trafik güvenliğini almasının ardından kaza yapan araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Tragger Çorlu 3. Sayfa Haberler

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