Takla Atan Araçta Bulunan Çift Yara Almadan Kurtuldu

Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç taklalar attı. Sürücü M.D. ve eşi R.D. kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kilis- Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi, İddiaya göre, 79 AAV 753 plakalı M.D. yönetimindeki araç, Hatay istikametine seyrederken kontrolden çıkarak refüje girdi ve taklalar attı. Araçta bulunan sürücü M.D. ile eşi R.D. bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan çiftin kazayı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi.

Araç, polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla güçlükle çekiciyle alındı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
