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Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı

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Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı

Denizli'de takibe alınan minibüsten plastik tanklar içine doldurulmuş 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de takibe alınan minibüsten plastik tanklar içine doldurulmuş 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de güvenlik güçleri, şüphelendiği bir minibüsü takibe aldı. Uzun bir süre takibe alınan minibüs, Çivril ilçesine durdurularak arandı. Kapıları açan ekipler, plastik tankların içinde litrelerce kaçak akaryakıt ile karşılaştı. Araçta bulunan 2 şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan incelemede plastik tankların içerisinde toplam 2 bin 800 litre akaryakıt olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. Plastik tanklar sonrasında güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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