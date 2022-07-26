Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Takibe alınan minibüsten kaçak akaryakıt çıktı

Denizli'de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de bir süre takibe alınan ve Çivril ilçesinde durdurulan minibüste, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de "Akaryakıt Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda, bir süre takibe alınan araç ekipler tarafından Çivril ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, plastik tankların içerisinde toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title