Tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yapan iki personel tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediyede tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 2 çalışan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre olay, Devrek ilçesinde yaşandı. Devrek Belediyesine bağlı şirkette tahsilat biriminde çalışan U.K. ve S.G., pazar esnafından kestikleri tahsilat makbuzlarının belirli miktarlarını belediyenin hesabına yatırdıkları öne sürüldü. Tahsilatlardan elde edilen kalan paraları ise hesaba yatırmadıkları iddia edilen iki şüpheli; mali denetim sırasında eksik evrak verdi. Mali Hizmetler Müdürünün olayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a haber vermesi üzerine U.K. ve S.G. görevden el çektirildi. Usulsüzlük yaptığı iddia edilen 2 çalışan polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK