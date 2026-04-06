ABD ve İsrail'den Tahran'a yeni saldırılar: En az 13 ölü

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından İran Kızılayı acil yardım sağladığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki bir yerleşim bölgesini hedef alan son saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, bu kez ülkenin başkenti Tahran yakınlarındaki bir yerleşim bölgesi hedef oldu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre; Tahran'ın güneybatısındaki İslamşehr'de bulunan ve konut olarak kullanılan bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. ABD veya İsrail'den saldırının amacına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İran Kızılayı: "Saldırılar yerleşim bölgesinde yıkıma yol açtı"

İran Kızılayı ise, Tahran ve çevresini hedef alan son saldırıların bir yerleşim bölgesinde yıkıma yol açtığını duyurarak, "Etkilenen vatandaşlara acil yardım desteği sağlanmıştır" açıklamasında bulundu. Ekiplerin bir binadaki enkazda arama-kurtarma çalışması yürüttüğü ve bölge sakinlerine ilk yardım desteği sağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kum kentinde en az 5 kişi hayatını kaybetmişti

İran basını günün erken saatlerinde Tahran'ın yanı sıra Kum kentine çok sayıda yeni saldırı yapıldığını bildirmişti. Siyaset ve Güvenlikten Sorumlu Kum Vali Yardımcısı Morteza Heydari, Kum kentindeki konut olarak kullanılan bir binaya düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
