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Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tahliye edilen vatandaşlar evlerine dönüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Değirmenyanı ve Bördübet bölgelerinde alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etme ihtimali üzerine tedbir amacıyla boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladılar.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Değirmenyanı ve Bördübet bölgelerinde alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etme ihtimali üzerine tedbir amacıyla boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladılar.

Tedbir amacıyla tahliye edilen vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerince acil ihtiyaçlar çerçevesinde, 51 haneye 3'er bin lira destek verilecek. Muğla Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri kapı kapı dolaşıp tekrar evlerine dönen vatandaşlara hem ihtiyaçlarını soruyorlar, hem de geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Evlerine tekrar dönen vatandaşlar, "Bizi buradan güvenli bir yere götürdüler. Yanacak türdeki eşyalarımız devletimiz kanalıyla taşındı. Hayvanların yiyeceklerini taşıdılar. Allah bin kere razı olsun. Yani tavuklarımıza kadar yardımcı oldular. Devlet daha ne yapsın. Şu anda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hisarcık Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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