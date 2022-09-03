TAG Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere Viyadüğü civarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 JF 951 plakalı otomobil ile 07 HSK 53 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken kazada 5 kişi yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE