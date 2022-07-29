TAG Otoyolu'nu kaplayan atıktan numune alındı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kaplayan ve trafik akışını durduran Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atığı üzerine kum dökülerek temizleniyor. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kaplayan ve trafik akışını durduran Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atığı üzerine kum dökülerek temizleniyor. Atıktan numune alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu kaplayan atıktan numune aldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı saatlerdir ulaşıma kapalı olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda temizleme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. AFAD'ın koordinesinde çalışan iş makineleri ve ekipler yolda biriken atığı tahliye etmek için uğraşıyor. Atığın sıvı halde olmasının temizleme çalışmalarını zorlaştırması üzerine bölgeye gelen kamyonlar otoyola kum döktü. Üzeri kumla kaplanan atık iş makineleri tarafından otoyolda tahliye ediliyor. Devasa atıktan numune alındı Öte yandan atığın bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, otoyolu trafiğe kapatan devasa atıktan numune aldı. Aldıkları numuneleri cam kavanozlara koyan ekipler, gerekli incelemeler için numuneleri laboratuvara götürdü. Akşam saatlerinde bitmesi tahmin edilen temizlik çalışmalarının ardından otoyolun tekrardan trafiğe açılması bekleniyor. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep Tarsus Adana 3. Sayfa Haberler

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