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TAG Otoyolu'ndaki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Otobüs Muavini Defnedildi

TAG Otoyolu'ndaki Feci Kazada Hayatını Kaybeden Otobüs Muavini Defnedildi
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden otobüs muavini Veysel Feyda, Van'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden otobüs muavini Veysel Feyda, memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Veysel Feyda'nın (37) cenazesi, ailesi tarafından Van'a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Şabaniye Mezarlığı'nda defnedildi. Feyda'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Zincirleme kazada 1 ölü, 19 yaralı

Feyda'nın hayatını kaybettiği kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. E.O. (44) yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden A.T. (41) yönetimindeki 33 F 4618 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, M.C. idaresindeki 21 GC 721 plakalı otomobile çarptıktan sonra tır ve otomobil alev alırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti.

19 kişinin yaralandığı kazada, otobüs muavini Veysel Feyda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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