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TAG Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi görev aldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. idaresindeki 27 AHK 33 plaklı çekici, önünde seyreden Veysel O.'nun kullandığı 27 BMJ 57 plakalı otomobil ile Orhan G. kontrolündeki 31 AKB 057 otomobillere arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobiller de önlerinde seyir halinde olan Nuri T. yönetimindeki 33 AOC 043 plakalı çekiciye çarptı.

3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücülerden Veysel O. ve Orhan G. ile araçlardan birinde bulunan Gülsüm V. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenler Kahramanmaraş İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Bülent A. isimli şahıs ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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