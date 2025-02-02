TAG Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 ölü, 19 yaralı

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında otomobil, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan E.O. (44) idaresindeki Mercedes marka 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden A.T. yönetimindeki (41) 33 F 4618 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır da önündeki M.C. kontrolündeki 21 GC 721 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle tır ve otomobil alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, feci kazada yaralanan 20 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otobüs muavini olduğu öğrenilen Veysel Feyda (37) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otoyolun Gaziantep istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı

Feci kazanın ardından yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolun Gaziantep istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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