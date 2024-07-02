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TAG Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde meydana gelen kazada, 2 tır çarpıştı ve alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 2 tır çarpıştı. Kazada alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Kahramanmaraş arasındaki bölümünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır aynı yönde ilerleyen başka bir tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan sürücü ise yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürürken yanan turun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şoför Kahramanmaraş İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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