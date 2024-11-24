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TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı gişelerinde meydana gelen kazada, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. idaresindeki 31 AUA 429 plakalı otomobil, gişelere doğru hareket halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, feci kaza sonucu araçta bulunan E.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü A.Y. ile araçta bulunan L.Y. ve A.Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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