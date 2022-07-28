TAG Otoyolu'ndaki atığın önü kesilmeye çalışması başlatıldı - Haberler

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TAG Otoyolu'ndaki atığın önü kesilmeye çalışması başlatıldı

TAG Otoyolu'ndaki atığın önü kesilmeye çalışması başlatıldı Organize Sanayi'deki atık otoyola aktı araçlar mahsur kaldı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına sızan atığın önünü...

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TAG Otoyolu'ndaki atığın önü kesilmeye çalışması başlatıldı

Organize Sanayi'deki atık otoyola aktı araçlar mahsur kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan ve Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına sızan atığın önünü kesme çalışmaları başlatıldı. Yaşanan sızma sonucu yolun çift taraflı trafiğe kapatıldığı alana daha fazla atığın akmaması için çok sayıda iş makinesi ile bölgede çalışma başlatıldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atık bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu'na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Atığın olduğu bölgede bazı araçların da mahsur kalmış olabileceği iddia edildi.

TAG Otoyolu'ndaki atığın önü kesilmeye çalışması başlatıldı

Yaşanan olay sonrası atık havuzunda bulunan ve TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına sızan atığın önünü kesme çalışmaları başlatıldı. Yaşanan sızma sonucu yolun çift taraflı trafiğe kapatıldığı alana daha fazla atığın akmaması için çok sayıda iş makinesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile otoyoldaki atığın da boşaltılması amaçlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - 3. Sayfa

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep Tarsus 3. Sayfa Güncel Haberler

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