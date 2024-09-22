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TAG Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 1 Ölü, 20 Yaralı

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Gaziantep-Nurdağı kesiminde meydana gelen 3 ayrı kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, toplamda 20 kişi yaralandı. Kazaların nedeni olarak yoğun yağış sonrası kayganlaşan yol gösterildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAG Otoyolu'nda 3 ayrı kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Aynı bölgede 2 tır ile 1 minibüs kazası meydana geldi

GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Gaziantep- Nurdağı kesiminde ayrı ayrı meydana gelen 2 tır ile 1 minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, toplam 20 kişi de yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep- Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Yusuf I. idaresindeki 31 AGB 300 plakalı tır bariyerlere çarparak yandı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Aynı yolda bir başka tır uçuruma yuvarlandı bir kişi öldü

Bu kazadan kısa süre sonra ise farklı bir noktada bir başka tır kazası meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan tır kontrolden çıktıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Feci kazada tır içerisinde bulunan Kadir T. hayatını kaybederken yanındaki Can T. ise ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı: 18 yaralı

Aynı bölgede meydana gelen üçüncü kazada ise kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs bariyerlere çarptı. Feci kazada minibüs içerisinde bulunan 18 kişi yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırdı

Her üç kazada da yaralanan toplam 20 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir T.'nin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAG Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 1 Ölü, 20 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP TUNCER - 3.Sayfa

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