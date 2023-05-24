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Tadilat yapılan depoda yangın çıktı

Tadilat yapılan depoda yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çardak ilçesinde, tadilat yapıldığı sırada yangın çıkan depoda büyük maddi hasar oluştu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çardak ilçesinde, tadilat yapıldığı sırada yangın çıkan depoda büyük maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; Çardak Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alan özel bir şirkete ait depoda, tadilat yapıldığı sırada kullanılan kesici spiral makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Bir anda deponun içerisini kaplayan alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, deponun tamamını kaplayan alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası, depoda büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli OSB 3. Sayfa Haberler

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