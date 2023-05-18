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Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı

Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tadilat yaparken çatıdan düşen genç ağır yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tadilat yaparken çatıdan düşen genç ağır yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki İ.Ş. işyerinin çatısında tadilat yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun fark edilmesinin ardından İ.Ş. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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