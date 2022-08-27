Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı
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Kırklareli'nde çatı onarımı yaparken 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı.
Kırklareli'nde çatı onarımı yaparken 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın çatısında onarım yapan İ.B. dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.B. Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa