Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde çatı onarımı yaparken 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. Kırklareli'nde çatı onarımı yaparken 4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın çatısında onarım yapan İ.B. dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.B. Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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