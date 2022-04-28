Tadilat yapalım derken apartmanın çatısını yaktılar

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ(İHA) – Denizli'de bir apartmanın çatı katında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Çatının bir anda alevlere teslim olduğu yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site içerisinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada izolasyon malzemesinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Bir anda çatıyı kaplayan alevleri çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Yanan binadan yükselen alevin dumanları, gökyüzünü siyah bir katmanla çevreledi. Yanıcı izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla başlayan yangından yükselen dumanlar, kentin büyük bir bölümünden rahatlıkla gözlemlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına devam edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa