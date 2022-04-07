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Tadilat sırasında iş kazası geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tadilat sırasında iş kazası geçirdi

Zonguldak'ta iş kazası geçiren bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta iş kazası geçiren bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşandı. İşyerinin tadilatının yapıldığı sırada Ş.Ç. isimli kişi iş kazası geçirdi. Yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan S.Ç. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de iş kazası dolayısıyla tahkikat başlattı. Yaralı kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İş Kazası, Gazipaşa, 3. Sayfa, Haberler

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