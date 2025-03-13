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Tadilat Sırasında Balkondan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Tadilat Sırasında Balkondan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Kulu ilçesinde 59 yaşındaki Hüseyin Kutun, evinin tadilatını yaparken dengesini kaybedip balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde ikinci kattaki evin tadilatını yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kulu ilçesi merkez Kemaliye Mahallesi 138252. Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin tadilatını yapan 59 yaşındaki Hüseyin Kutun, dengesini kaybederek 2'inci katın balkonundan sert zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kutun, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Kutun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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