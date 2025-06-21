Tadilat Kavgasında Silah ve Bıçak Kullanıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tadilat Kavgasında Silah ve Bıçak Kullanıldı
Haber Videosu

Hatay'da tadilat sırasında çıkan sesler, komşular arasında sözlü tartışmalara ve ardından şiddetli bir kavgaya sebep oldu. Kavgada bir kişi silahla, bir kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Tadilat esnasında çıkan sesten başlayan kavgada komşular birbirlerine silah, bıçaklı ve briketle saldırdı

HATAY - Hatay'da binada yapılan tadilat nedeniyle başlayan sözlü kavga meydan savaşına döndüğü. Kavgada; 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralanırken 2 grubun arasındaki kavga kameraya yansıdı.

Olay, 17 Haziran günü Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir binada yapılan tadilat nedeniyle yaşandı. Tadilat esnasında çıkan sesten rahatsız olan komşulara arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular; O.B.Ö., M.H.Ç., E.O.M. ile G.D, İ.D. arasında meydana gelen kavgada G.D. isimli şahıs O.B.Ö.'yü bacağından kesici aletle yaraladı. Yaralama sonrası O.B.Ö., G.D.'yi silahla bacağından yaraladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili yapılan çalışmada şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan; M. H. Ç., 'E. O. M. ve İ. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O. B. Ö. ve G. D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Sokağa taşan kavgada grupların birbirine; briketle ve kesici aletle saldırdığı korku dolu anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.