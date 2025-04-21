Tadilat Halindeki Dükkanın Sandalyeleri Hırsızların Hedefi Oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tadilatta bulunan bir dükkandan hırsızlık yapan iki kişinin güvenlik kamerasına yansıyan rahat tavırları dikkat çekti. Şüpheliler, çaldıkları sandalyeleri motosiklete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.
Tadilata giren dükkandan sandalye çaldılar...O anlar kamerada
Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı
BURSA - Bursa'da 2 şüpheli, sabah saatlerinde tadilata giren dükkandan hırsızlık yaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapatan 2 şüpheli, tadilata giren dükkandan sandalye çaldı. Rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları geldikleri motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa