Tacikistan uyruklu tır şoförü İnegöl'de ölü bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu bir tır şoförü, aracında ölü olarak bulundu. Şoförün tır parkında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden görevli, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tacikistanlı Alisher Tuychiev, yabancı plakalı tırını önceki gün Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisindeki tır parkına park etti.
Tırın uzun süre parkta beklemesi üzerine parkın görevlisi, aracın kapılarını açıp şoförle konuşmak istedi.
Görevli, şoförün tırın yatak kısmında hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine tır parkına gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuychiev'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuychiev'in cenazesi, tırdaki incelemelerin ardından otopsi yapılmak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.