Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tacikistan uyruklu tır şoförü İnegöl'de ölü bulundu

Tacikistan uyruklu tır şoförü İnegöl'de ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tacikistan uyruklu bir tır şoförü, aracında ölü olarak bulundu. Şoförün tır parkında hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden görevli, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.